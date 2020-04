Tamasha la "Together At Home" lafana sana Marekani

Zaidi ya nyota mia moja wa muziki wameshiriki katika tamasha la Together At Home nchini Marekani. Lady Gaga alipanga tamasha hilo kwenye mitandao ya kijamii ili kuwasherehekea wahudumu wa afya walio msitari wa mbele kupamabana na virusi vya corona. Baadhi ya matukio hayo yalionyeshwa na BBC One. Miongoni mwa waliotumbuiza ni Taylor Swift aliyeimba wimbo wa "Soon You’ll Get Better".