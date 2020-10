Chimbuko la Illuminati na dhana kuhusu nguvu zao

Filamu nyingi kwa mfano Angels and Demons zimesaidia kuendeleza dhana kuhusu uwepo wa Illuminati

Kitabu cha utani wa kidini

Kitabu hicho kiliandikwa na Greg Hill na Kerry Wendell Thornley mwaka 1963, wakitumia lakabu Malaclypse the Younger na Omar Khayyam Ravenhurst

Wilson na mwandishi mwingine wa Playboy waliandika The Illuminatus! - msururu wa vitabu vitatu ambapo walidai kwamba Illuminati walihusika katika 'kuficha' siri kubwa ikiwa ni pamoja na kwa mfano nani aliyemuua John F Kennedy.

Bendi ya Uingereza ya The KLF wenyewe walijiita The Justified Ancients of Mu Mu, wakichukua jina la bendi ya watu wa Discordian ambao wanafanikiwa kuingia kisiri ndani ya kundi la Illuminati bila yao kutambuliwa na wanachama wa kundi hilo katika msururu wa vitabu hivyo vitatu vyake Wilson. Bendi hiyo ilikuwa imehamasishwa na falsafa ya vurugu ambayo ilikuwa imeendelezwa kwenye dini hiyo ya utani.