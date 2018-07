Mamlaka ya Mawasiliano nchini Tanzania(TCRA) imetoa notisi leo Jumapili ikiwataka watoa maudhui kuzingatia kanuni mpya za maudhui ya mtandaoni(Online Content Regulations) - Kwa mantiki hiyo, mitandao na blog ambazo hazijatii kwenda kusajiliwa chini ya sheria mpya zitalazimika kusimamisha shughuli zake hadi zisajiliwe na mamlaka hiyo - Baada ya tarehe 15 Juni, 2018 mamlaka imesema itaanza kuwachukulia hatua za kisheria wale watakaotoa maudhui bila leseni.

