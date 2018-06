Wati 31 wauawa kwenye shambulizi Nigeria

Haki miliki ya picha AFP Image caption Mkuu wa jeshi nchini Nigeria aliwashauri watu kurudi makwao

Saa chache tu baada ya Mkuu ya majeshi kuwahakikishia raia usalama wao na kuwataka warejee makwao, mlipuzi wa kujitolea mhanga amevamia jimbo la Borno,Kaskazini Mashariki mwa Nigeria.

Taarifa zinaeleza kuwa watu 31 wameuwawa kwenye uvamizi huo katika mji wa Damboa, jimbo la Borno Jumamosi jioni.

Uvamizi huo ulikuwa unawalenga watu waliokuwa wakiadhimisha sherehe za Eid al-Fitr katika maeneo ya Shuwari na Abachari.

Ulipuaji huo umefuatwa na ufyatuaji wa roketi kutoka nje ya mji.

Kundi la Boko Haram linashukiwa kutekeleza uvamizi huo.

Mkuu wa wanajeshi Lt Gen Tukur Buratai alieleza awali kuwa hawakuwa tishio.

"Natumia fursa hii kuwaambia watu wa Borno kaskazini...kurudi katika jamii zao zilizofanywa huru na wanajeshi wetu," alisema katika hafla ya uzinduzi wa vifaa vya kivita mapema Jumamosi.

Operesheni ya kuwaondoa Boko Hram kutoka Borno Kaskazini na maeneo ya Kisiwa cha Chad ilianzishwa mwezi Mei.

Licha ya kutokuwa na kundi lililojitokeza kudai kutekeleza ushambulizi huo, kingozi mmoja wa kundi la waasi, Babakura Kolo, ameiambia shirika la AFP, lina dalilil za kutekelezwa na Boko Haram, kundi la waasi linalotaka kuanzisha mamlaka yake Nigeria Kaskazini.

The rocket attacks appear to have caused most of the casualties, a local official said.

Shirika la UN linaripoti kuwa watu milioni 1.7 wametoroka makwao kutokana na vita dhidi ya the Boko Haram, iliyo katika mwaka wa tisa sasa.

Boko Haram huwatumia walipuaji wa kujitolea mhanga wengi wao wakiwemo wasicha na wadgo kuwalenga raia na maaskari.

Hivi majuzi, walipuaji waliwauwa makumi ya watu ndnai nan je ya msikiti katika mji wa Mubi.

Licha ya matukio haya, Mhariri wa BBC Africa Will Ross anasema kuwa hali ya usalama imeiamrika kaskazini mashariki mwa Nigeria. Hata hivyo, watu wana wasiwasi ya kuerejea nyumbani, ameongeza.

Ahadi za awali kuwa usalama umedumishwa na waasi kuondolewa, zimeonekana kutokuwa na uzito.