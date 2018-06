Haki miliki ya picha Twitter Image caption Anayepima samaki kwa rula ni kaimu wa meneja wa uhifadhi bahari na maeneo tengefu ,wizara ya mifugo na uvuvi ,John Komakoma akiwa pamoja na maofisa wengine

Mjadala mkali umeibuka katika bunge na mitandao ya kijamii nchini Tanzania baada ya maofisa wa wizara ya mifugo na uvuvi kuingia katika mgahawa wa Bunge na kubaini kuwa samaki waliokuwa hapo wamevuliwa kwa njia haramu.

Samaki hao walibainiwa kuwa wamevuliwa kwa uvuvi haramu ulidhihirishwa kwa vipimo vya rula.Picha ya maofisa hao walipokuwa wakipima samaki wakiwa katika mgahawa ilisambaa mitandaoni na wengine kuigiza kile ambacho maofisa hao walichokuwa wakikifanya.

Haki miliki ya picha Facebook Image caption Upimwaji wa samaki waliopikwa wazua mjadala Tanzania

Kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi nchini Tanzania Maofisa walikamata samaki kilo mbili waliokuwa na urefu wa chini ya sentimita 25 kati ya samaki 100 waliokuwa wamevuliwa kutoka Ziwa Victoria katika mgahawa huo wa bunge.

Licha ya kuwa mmiliki alikiri kosa na kudai kuwa alikuwa hajui au ingekuwa ni vigumu kwake kubaini kosa lile,bado alitozwa faini ya kulipa shilingi laki tatu ambayo ni sawa na dola 133.

Haki miliki ya picha Mtandaoni Image caption Maofisa wa wizara ya uvuvi wazua gumzo Tanzania

Baada ya hatua hiyo kufanyika na maofisa wa uvuvi ,baadhi ya wabunge walilalamikia usalama wao na hata hatua ya maafisa wa serikali kuwanyanyasa wananchi huku wengine waliliona jambo hilo kuwa la aibu kwao na wameshindwa kuheshimiwa hivyo wizara husika inapaswa kukaa na kupata uamuzi.

Haki miliki ya picha Twitter Image caption Baadhi ya picha zilizosambaa mitandaoni

Yaliyojiri mitandaoni

Hatua ya kupima urefu wa Samaki waliopikwa yaibua maswali mengi, je anapoandalia hakuna urefu unapungua?! akichemshwa hapungui urefu?samaki wanaofugwa kwenye mabwawa hutambulika vipi ? Hii hatua sio shambulio kwa wafuga samaki? Hakuna ubunifu mwingine zaidi ya huu?!

Ruka ujumbe wa Twitter wa @OsoroNyawangah Tanzania kama taifa tumefikia kiwango cha juu cha ukiukwaji wa haki za binadamu. Sisi tuliozaliwa na kukulia mwambao wa ziwa Victoria tunajua zaidi ya aina 10 za samaki anayejulikana kwa jina la SATO (Tilapia).https://t.co/5DF0Rmbiw8 pic.twitter.com/EzNec9YCcQ — Osoro Nyawangah (@OsoroNyawangah) 20 Juni 2018

Wavuvi na walaji wa samaki sasa kitoweo hicho bila kupima kwa tepu au rula kabla ya kuvua au kula jamuhuri itakuhusu.Tanzania ya nyerere ipo wapi!

Ruka ujumbe wa Twitter wa @kassimamari Je wajua?



Tanzania ndio nchi pekee duniani ambapo mtumiaji wa samaki hutakiwa kupima urefu wa samaki kwa kutumia ruler kabla ya kumla — #AL-ALWANHERBALTHERAPY 🇹🇿 (@kassimamari) 20 Juni 2018

Tanzania tunakoelekea ni huku wavuvi kuanza kuvua wakiwa na rula au futi kamba kuwapima kimo samaki

Ruka ujumbe wa Twitter wa @ChangeTanzania Hatua ya kupima urefu Wa Samaki waliopikwa yaibua maswali mengi, je anapoandalia hakuna urefu unapungua?! akichemshwa apungui urefu?samaki wanaofugwa kwenye mabwawa utambulika vipi ? Hii hatua sio chambulio kwa wafuga samaki? Hakuna ubunifu mwingine zaidi ya huu?! #ChangeTanzania pic.twitter.com/DSgzONQFs6 — Change Tanzania (@ChangeTanzania) 20 Juni 2018

Tunatembea na Tape measure kupima samaki urefu nchi jirani wanavua mpaka mayai... itakuwa binadamu wa kwanza hapa Tanzania alifanya kosa tukalaanika wote

Only in Tanzania bajeti mbadala ya upinzani inazuiwa kusoma ndani ya bunge but upimaji wa samaki na rula unapata nafasi ya kujadiliwa ndani ya bunge km jambo la dharuraa #ufalme umefitinika

Ruka ujumbe wa Twitter wa @Clemenc33469199 Wavuvi na walaji wa samaki sasa kiteweo hicho bila kupima kwa tepu au rula kabla ya kuvua au kula jamhuri itakuhusu.Tanzania ya nyerere ipo wapi! pic.twitter.com/FrbGHBLlWK — Clemence (@Clemenc33469199) 19 Juni 2018

Image caption Ziwa Victoria

Pamoja na kwamba njia hiyo ya kudhibiti uvuvi haramu katika mgahawa imeleta taharuki kwa wengi.

BBC imefanya mahojiano na mtaalamu wa masula ya uvuvi na samaki (Jina tunalihifadhi) na yeye alisema kwamba katika taaluma ya bahari ,wataalamu wanaweza kujua kipimo cha samaki na hata umri ambao samaki anaoweza kuishi na kuliwa.

Kupima samaki si jambo geni katika taaluma yao ingawa awali walikuwa wanapima kwa wavuvi na walikuwa hawaendi kwenye mgahawa.

Kwa mfano samaki aina ya sato anapaswa kuvuliwa akiwa na uzito wa nusu kilo.

Kuna vipimo vya kuvulia samaki kulingana na aina ya samaki na kulingana na wavu.

Uvuvi unategemea wavu hivyo kama wavu mdogo na umevua samaki mvuvi anapaswa kunyang'anywa leseni ya kazi yake.

Kumekuwa na operesheni inayoendelea ili kuzuia wavuvi haramu ingawa mara nyingi inakuwa ngumu kuwakamata na athari inaendelea kuepo,hivyo wakizuiwa wanunuzi na walaji basi uvuvi haramu utaisha.

Mtaalamu huyo alidai kuwa jambo hilo ni sahihi kiutendaji ili kulinda viumbe hivi visipotee na kuharibiwa ni jukumu la serikali na mtu mmoja mmoja kupinga uvuvi haramu na matumizi ya bidhaa hizo kuna wakati Mwanza samaki wa sangara walipotea.

Utafiti mpya unaonyesha kwamba robo tatu ya aina zote za viumbe hai waishio kwenye maji yasiyo ya chumvi katika Ziwa Victoria lililopo Afrika Mashariki wamo hatarini ya kuangamia kutokana na uchafuzi wa mazingira na uvuvi uliopindukia.

Hiyo inatishia maisha ya takriban watu milioni 42 wanaoishi Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda na Burundi.

Wahifadhi wa Mazingira wanatoa wito kwa matumizi bora ya ardhi na maji ya ziwa hilo kubwa zaidi za Afrika.

Utafiti huo wa Shirika la Kimataifa la Uhifadhi wa Uasilia (IUCN) unaonesha asilimia 20 ya aina zote za viumbehai waliozingatiwa kwenye utafiti huo walibainishwa kuwa kwenye hatari ya kuangamia.

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Wavuvi wanaovua dagaa wana kipimo maalum tofauti na wavuvi wengine

"Samaki kupimwa kwa rula upo tangu zamani, ni dagaa peke yake ndio hawapimwa kwa njia hiyo maana wanaweza kukaa zaidi ya miaka 10 bila kukua"mtaalamu aeleza.