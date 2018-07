Haki miliki ya picha AFP Image caption Jackson ni mmoja kati ya wanamuziki wenye mafanikio katika historia ya chati za muziki nchini Marekani

Janet Jackson ameweka wazi namna alivyokuwa akihangaika kuipata furaha yake, anasema alikata tamaa kirahisi lakini alifurahi sana baada ya kuwa mama.

Katika barua yake kwa jarida la Essence, mwanamuziki huyo wa miondoko ya pop amesema alikuwa akikabiliwa na msongo ''mkubwa'' wa mawazo maisha yake yote.

Mwanamama huyu mwenye miaka 52 alimshukuru Mungu na mtoto wake wa kiume kwa kumsaidia kuipata amani.

''Furaha yangu ni kumbeba mtoto wangu mikononi na kumsikia akilia ,au tukitazamana.

''Nikimbusu, au nikimuimbia taratibu wakati wa kumbembeleza ili alale ni furaha''.

''Furaha iko kwenye kumshukuru Mungu.Furaha ni kusema 'Asante Mungu, kwa ajili ya maisha yangu, nguvu zangu na uwezo wangu wa kukua kwenye upendo.

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Mwimbaji Janet Jackson hivi karibuni alikuwa mwanamke wa kwanza kushinda tuzo ya Billboard Icon

Jackson ni mmoja kati ya waimbaji wenye mafanikio katika historia ya chati za muziki za Marekani, akiwa na nyimbo 27 ambazo zilikua miongoni mwa nyimbo 10 bora na nyingine 10 zilizokamata namba moja zikiwemo nyimbo kama Nasty,That's The Way Love Goes na Again.

Alizungumzia namna alivyokuwa akipambana na msongo wa mawazo wakati huo alikuwa anaandaa albamu ya mwaka 1997 , The Velvet Rope, ambayo iliandikwa akiwa katika hali ya kuchoka kihisia

''Kuna wakati nilijiona sina matumaini sina msaada''.

Katika kitabu chake alichokichapa mwaka 2011, True You, nyota huyo alisema alihisi kutojiamini tangu akiwa mtoto-alipokuwa akifanya kazi katika Televisheni, akiwa na miaka 10.

''Kabla ya kazi ya kutengeneza kipindi kuanza, niliambiwa vitu viwili, '' aliandika.'' Nilikuwa mnene na nilitaka kupunguza mwili na kwa sababu nilikua ninaelekea kupevuka kimwili, niliyabana matiti yangu.

''Hali ya kutojiamini huanza tangu utotoni, kujisikia mnyonge.Inaweza kufanana na hali ya kushindwa kufikia viwango vya juu, na pia kunakuwa na masuala ya ubaguzi na jinsia''.