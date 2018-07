Hii ilikuwa ndio siku ya kwanza tulipoonana na since then u chose to call me Dady...Katika wakati huu muhimu ninaposhuhudia safari yako ya mwisho shujaa wa imani, nilikuahidi kutokukuacha and i made it to be there from the beginning of your illness till the time wen u said "Daddy...naumia" and i replied God is going to heal you son! that was the last word u said, u laid your head on my chest and role your hands around my neck and went silent and getting inside of that ICU where u havent come out nimekusubiri kwa siku tano pembeni ya kitanda chako lakini umeamua usirudi ...ni zamu yangu kukwambia sasa naumia๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ naumia baba๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ.... lakini wewe ni shujaa uliyerudi Nyumbani, an Amazing soul and a servant of God pumzika mwanaume, umeamua kujumuika na Bwana katika wingu la malaika....kama wanadamu tulitamani sana uendelee kuwepo ukue uwe mkuu na kumsaidia mama yako lakini imempendeza Mungu ukakae katika utukufu wake! Pole mama @munalove100 we are still together in this also, Mungu aujuaye Moyo wako na akupe Faraja ya kwel ipitayo ufahamu wa kibinadamu na akuvushe salama katika kipnd hiki kigumu R.I.P Hero! R.I.P @patdasmartboy #tillwemeetagainson Bwana alitoa na Bwana ametwaa Jina lake na lihimidiwe!

