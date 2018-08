Kwa Picha: Malkia wa muziki wa soul Aretha Franklin amedumu katika muziki kwa miongo saba

Haki miliki ya picha AFP Image caption Aretha Franklin amefariki akiwa na miaka 76

Maisha yake ya nyuma katika picha

Aretha Louise Franklin alizaliwa Memphis mwaka 1942 na aliweza kuanza kurekodi kwa mara ya kwanza akiwa na umri wa miaka 14 ingawa kipaji chake akikuweza kuoneka mpaka aliposaini mkataba na Atlantic Records mwaka 1966.

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Aretha Louise Franklin alizaliwa Memphis mwaka 1942 na kufia Detroit 2018

Miongoni mwa nyimbo zake ambazo zilipendwa zilikuwa ni I Never Loved a Man (The Way I Love You), Respect and (You Make Me Feel Like) A Natural Woman.

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Hapa alikuwa anaimba katika onyesho kubwa la muziki wa Pop mwaka 1968

Miaka ya 1970,Franklin hakuwa na mafanikio makubwa katika muziki wake kutokana na matatizo yake binafsi aliyokuwa anapitia ingawa badae alirudi kwenye kiwango chake cha muziki.

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Hapa alikuwa anafanya onyesho katika onyesho la kifahari mwka 1980.

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Aretha Franklin,Stevie Wonder, Michael Jackson na Diana Ross

Picha hii inamuonyesha akiwa pamoja na by Stevie Wonder, Michael Jackson na Diana Ross wakati wakisheherekea kuapishwa kwa rais Bill Clinton,walipiga picha hii katika jengo la Lincoln Memorial huko Washington DC

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Aretha Franklin akiwa na rais Donald Trump wakati akiwa mfanyabiashara

Picha hii alipiga mwaka 1997 akiwa pamoja na mfanyabiashara maarufu Donald Trump ambaye sasa ni rais wa Marekani.

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Aretha Franklin akiwa na Marie CaREY

Wanamuziki chipukizi walimuona Franklin kama kiongozi wao katika muziki.Hapa ilikuwa ni mwaka 1998 akiwa na Mariah Carey katika tamasha la muziki la wanawake lililofanyika New York.

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Malkia wa muziki wa soul

Kipaji cha Aretha kilikuwa katika kiwango cha juu zaidi mwaka 1987 pale alipochaguliwa kuwa mwanamke wa kwanza kuchaguliwa na 'the Rock and Roll Hall of Fame'

Haki miliki ya picha CECILIO RICARDO, US AIR FORCE Image caption Aretha Franklin akiimba wakati rais Obama aiptangazwa kuwa rais mwaka 2009 mwezi januari

Mwaka 2009 Aretha Franklin aliimba wimbo wa Marekani wa taifa wakati Rais Barrack Obama alipochaguliwa kuwa rais mpya .

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Onyesho lake la mwisho la muziki lilikuwa mwezi novemba

Mwezi novemba akiwa na umri wa miaka 75,alifanya onyesho lake la mwisho katika Gala huko mjini New York akishirikiana na taasisi ya Elton John.Miongoni mwa nyimbo alizoimba ulikuwa ni pamoja na 'Say A Little Prayer'.