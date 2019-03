Fahamu vyanzo vya vifo vingi duniani?

Haki miliki ya picha Getty Images

Duniani kote , watu wana uwezo wa kuishi miaka mingi.

Mwaka 1950, wastani wa maisha ya binadamu duniani ilikuwa ni wastani wa miaka 46.

Baadhi ya mataifa , mchakato wa maisha huwa sio rahisi. Maradhi na matukio yasiyotarajiwa huwa yanakumbusha kwamba maisha yana ukomo.

Zipo sababu nyingi za vifo lakini vinavyotokea kwa sababu ya ugaidi, vita na majanga ya asili huwa havipungui 0.5% ya vifo vyote duniani.

Wastani wa maisha ya watu

Taarifa za watu kufa huwa zinategemea simulizi za namna vifo hivyo vinavyotokea na muda.

Sababu ya vifo duniani kote

Takribani watu milioni 56 duniani kote walikufa mwaka 2017.

Watu hawa ni milioni 10 zaidi ya watu waliokufa mwaka 1990, idadi ya watu duniani kote inaongezeka na watu uishi miaka mingi zaidi kwa wastani.

Zaidi ya watu asilimia sabini hufa kutokana na magonjwa yasioambukiza na ya muda mrefu. Magonjwa haya hayaambukizi kutoka kwa mtu na mtu na magonjwa haya huwa ya muda mrefu.

Ugonjwa ambao unaua watu wengi ni shambulio la moyo ambao unaathiri moyo na mishipa.

Idadi ya vifo vinavyosababishwa na mshtuko wa moyo ni mara mbili na vinavyosababishwa na saratani, ugonjwa ambao ni wa pili kwa kusababisha vifo .

Ambapo kila vifo sita, kimoja kinakuwa kimesababishwa na saratani.

Magonjwa mengine ni kisukari ,magonjwa yanayoadhiri mfumo wa kupumua, ugonjwa wa akili pia upo kwenye orodha ya juu ya magojwa yanayosababisha vifo.

Namna gani vifo vinaweza kuzuilika

Ni jambo gani ambalo linaweza kustaajabisha zaidi ni idadi ya watu ambao wanaendelea kufa kutokana na magonjwa ambayo sababu zake hazizuiliki.

Takribani watu milioni 1.6 wanakufa kutokana na magonjwa yanayohusiana na kuhara mwaka 2017, na hii inaweka ugonjwa huo kuwa miongoni mwa sababu 10 za vifo.

Katika baadhi ya nchi , ugonjwa huo unauwa watu wengi zaidi.

Magonjwa ambayo yanayotokana na watoto waliozaliwa na papu , vifo vya watoto waliozailiwa na kuishi ndani ya siku 28 , vinadaiwa kusababisha vifo milioni 1.8 mwaka 2017

Vifo vya mara kwa mara huwa vinatofautiana baina ya nchi na nchi.

Nchni Japan, watoto wapatao 1,000 wanakufa ndani ya siku 28 baada ya kuzaliwa ukilinganisha na nchi 20 za nchi maskini za nchi zinazoendelea.

Japan ni nchi ambayo watu wanaishi muda mrefu zaidi duniani

Magonjwa mengine ambayo yanazuiwa .

Ajali za barabarani zinasababisha vifo vingi katika nchi maskini na nchi tajiri, vifo milioni 1.2 vilisababishwa na ajali mwaka 2017.

Huku nchi ambazo zina watu wenye kipato kikubwa wanaonekana kuwa wanakufa kutokana na ajali za barabarani katika miongo ya hivi karibuni, duniani kote idadi ya watu wanaokufa barabarani inaendelea kuwa hivyohivyo.

Hata hivyo , ni karibu mara mbili watu wengi duniani kote wanakufa kutokana na watu kujiua au mauaji ya mtu na mtu kuuana.

Nchini Uingereza , vifo vya watu kujiua iko juu mara 16 , na husababisha vifo vya watu wenye umri kati ya miaka 20-40.

What types of death tell us

What people die from changes over time and as their country develops.

In the past, infectious diseases played a bigger part than they do today.

In 1990, one in three deaths resulted from communicable and infectious diseases; by 2017 this had fallen to one in five.

Children are particularly vulnerable to infectious diseases. As recently as the 19th Century, every third child in the world died before the age of five.

Child mortality rates have fallen significantly since then thanks to vaccines and improvements in hygiene, nutrition, healthcare and clean water access.

Child deaths in rich countries are now relatively rare, while the poorest regions today have child mortality rates similar to the UK and Sweden in the first half of the 20th Century, and are continuing to catch up.

Vifo vya watoto

The decline in global child deaths is one of the greatest success stories of modern healthcare.

The number of children dying each year has more than halved in recent decades, as we have got better at fighting contagious and infectious diseases.

This has shifted death rates towards non-contagious diseases in elderly people.

Many countries have growing concerns about the increasing burden on relatives and healthcare systems as people get older and have longer-term illnesses.

Unexpected events can throw this steady improvement off course.

The 1980s HIV/Aids crisis is a striking example of this.

The epidemic was felt across all regions of the world, but the most notable impact on life expectancy was in sub-Saharan Africa.

After decades of steady improvement, life expectancy fell substantially across many countries in the region.

A combination of anti-retroviral therapy, treatment and education on prevention means global deaths from Aids-related illness have halved in the last decade alone - from 2 million per year down to 1 million.

Life expectancy has since began to recover in these countries, but is only now returning to pre-crisis levels.

Even in the richest countries, continued progress is not a given.

Life expectancy in the US has fallen slightly over the past few years, largely as a result of the opioid drug crisis.

Life expectancy for new mothers has also not consistently increased.

There are about 10 countries where a young woman today would be more likely to die during or shortly after childbirth than her mother was, including the US.