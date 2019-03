Image caption Ndege ya kampuni ya ndege ya Ethiopian Airlines ilianguka ilipokuwa ikisafiri kutoka Adis Ababa kuelekea mjini Nairobi Kenya

Taarifa ya Kampuni ya ndege ya Ethiopian Airlines imesema abiria kutoka nchi 33 waliosafiri kwenye ndege iliyopata ajali wote wamekufa, kulingana na Msemaji wa Kampuni hiyo Asrat Begashaw

Ndege ya kampuni ya Ethiopia aina ya Boeing 737 iliyokuwa ikisafiri kutoka Adis Ababa kuelekea Nairobi imeanguka Jumapili asubuhi.

Taarifa ya Shirika la ndege la Ethiopia- Ethiopian Airlines inasema walipoteza mawasiliano na ndege iliyopata ajali dakika sita baada ya kuondoka kwenye uwanja wa ndege wa Adi Ababa.

Takriban wasafiri 149 na wahudumu wanane walikuwemo ndani ya ndege hiyo hakuna hata mmoja aliyeweza kunusurika na wote wamekufa, aliliambia shirika la habari la kitaifa la Ethiopia msemaji wa Ethiopian Airlines.

Kampuni hiyo inasema imeanzisha kituo cha kupata taarifa kuhusu familia na marafiki za watu waliliokuwemo ndani ya ndege hiyo.

Haki miliki ya picha ETHIOPIAN AIRLINES/ TWITTER

A statement from the airline on Sunday morning said the Boeing 737 crashed around Bishoftu, or Debre Zeit, some 50 kilometers (31 miles) south of the capital, shortly after taking off at 8:38 a.m. local time.

The airline statement said "search and rescue operations are in progress and we have no confirmed information about survivors or any possible casualties."

Ofisi ya waziri Mkuu wa Ethiopia Abey Ahmed imetoa taarifa ikitoa rambi rambi kwa familia za walio wapoteza wapendwa wao katika jali hiyo.

Haki miliki ya picha OFISI YA WAZIRI MKUU ETHIOPIA/ TWITTER

''Kasi haikuwa thabiti''

Kituo cha ufuatiliaji wa safaeri za ndege kwa kwa saa 24 imekuwa kikitoa taarifa kwneye ukurasa wake wa twitter juu ya ajali ya ndge ya Ethiopian Airlines.

Kimesema kuwa kilibaini kuwa " kasi ya ndge hiyo ya wima haikuwa thabiti baada ya kuondoka kwenye uwanja wa ndege ".

Ndege hiyo ambayo ilitarajiwa Nairobi iliondoka kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bole mjini Addis Ababa saa 8:38 asubuhi kwa saa za Ethipia lakini ikapoteza mawasiliano majira ya saa 8:44 asubuhi kwa saa za Ehiopia.

Kampuni ya Kenya Airways imetoa rambi rambi zake kufuatia ajali ya ndege ya Ethiopian Airlines.

Haipatikani tena

Kampuni hiyo imeiambia BBC kuwa taari fa zaidi kuhusu ajali hiyo zitatolewa hivi punde.

Tutaendelea kukuletea taarifa zaidi kuhusu tukio hili . Fuatilia taarifa hii kupata maelezo zaidi.