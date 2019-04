Haki miliki ya picha Reuters Image caption Watu wameenea mitaani nchini Algeria kusheherekea kujiuzulu kwa Bouteflika

Rais wa Algeria, Abdelaziz Bouteflika amejiuzulu wadhifa wake mara baada ya waandamanaji kuandama kwa wiki kadhaa kumpinga, kwa mujibu wa chombo cha habari cha taifa.

Bouteflika amekuwa madarakani kama rais kwa muda wa miaka 20 , tayari alikuwa amefutilia mbali mpango wa kugombea muhula mwingine kutawala kutokana na kukuwa kwa upinzani.

Rais huyo alikuwa amepooza kwa muda wa miaka sita na alikuwa anaonekana kwa nadra katika sehemu za umma.

Kujiuzulu kwake kulitangazwa kwa namna gani?

Rais Abdelaziz Bouteflika,aliweza kutoa taarifa hizo rasmi kwa mujibu wa katiba inayoruhusu rais kusitisha muda wake wa kutawala" it said.

Haki miliki ya picha AFP/Getty

Luninga ya taifa iliripoti kuwa kutakuwa na mabadiliko ya haraka.

How did it come aboutKwa nini amejiuzulu?

Msukumo wa wananchi kutaka ajiuzulu ulianza kujijenga tangu mwezi Frebruari, na kusitishwa na tangazo la rais Bouteflika baada ya kutangazwa kuwa kuwa hatawania tena nafasi ya uraisi.

Maelfu waliandamana nchini kote tarehe 1 Machi.

Bouteflika amehaidi kuhudumia kama watateuliwa katika awamu ya tano, pamoja na mabadiliko kwa waziri mkuu ambaye alishinwa kuondoka.

Viongozi wa waandamanaji ambao walikuwa wanampinga Bouteflika, wamekataa pia uamuzi wa kiongozi huyo kuendelea kuhudumia mpaka April 28.

Hii inaonekana kuwa Jeshi ndio lilifanya uamuzi; Hakuna muda tena wa kupoteza.

Kwa nini maandamano yalikuwa?

Waandamanaji wengi ambao ni vijina wanadai kuwa wanataka mfumo mpya wa serikali.

Kuna madai kuwa Bouteflika alikuwa anatumika katika vikundi vya kisiasa , biashara na maafisa wa jeshi,

Shinikizo la umma chanzo cha Bouteflika kusalimu amri?

Watu wamepokeaje uamuzi wa rais huyo?

Mamia ya watu wanasheherekea katika mji mkuu wa Algiers, huku wakiwa wanapepea bendera ikiwa ishara ya furaha ya ushindi.

Abdelaziz Bouteflika ni nani?

Bouteflika aliingia madarakani mwaka 1999 na kusifiwa kwa kutokomeza vita ya wenyewe kwa wenyewe ambayo ilikadiriwa kuuwa watu zaidi ya 100,000.

Waandamanaji dhidi ya ongezeko la gharama ya chakula na ukosefu wa ajira mwaka 2011 wakati wa utawala wa kiarabu , rais huyo aliweza kutatua tatizo hilo kwa haraka.

Mara baada ya kupooza , aliweza kushinda tena uchaguzi licha ya kuwa na upinzani mkali kutoka kwa vyama vya upinzani kwa kudaiwa kuwa afya yake itamfanya ashindwe kutimiza majukumu yake.

Pamoja na ukosoaji huo bwana Bouteflika bado ana nafasi kubwa ya kushinda mwaka huu.

Upinzani nchini Algeria umegawanyika na Bouteflika alishinda uchaguzi wa awali wa urais wa mwaka 2014 pamoja na kutofanya kampeni mwenyewe