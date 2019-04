View this post on Instagram

Mkuu wa Wilaya ya Iringa Mjini Mheshimwa Richard Kasesela @atufigwege amezindua kiwanda cha kutengeneza sehemu za siri za kiume ambazo ni bandia zijulikanazo kitaalamu kama (dildo) katika kuendeleza kauli mbiu ya Tanzania ya Viwanda - Picha hizi zimeanza kuenea mitandaoni siku ya jana na kuibua maswali mengi na sintofahamu miongoni mwa watumiaji wa mitandao ya kijamii - Kupitia ukurasa wa Twitter watu walimuuliza mkuu wa Wilaya ya Iringa mjini kama kuna ukweli kuhusu kuzinduliwa kwa kiwanda Iringa mjini cha kutengenza sehemu a siri za kiume, watu walienda mbali zaidi na kusema kama ni kweli basi ni vyema Wana Iringa wakawa makini na matendo ya mkuu huyo wa Wilaya - Hata hivyo mkuu wa wilaya ya Iringa mjini Bwana Richard Kasesela @atufigwege amemjibu Leyenda Viviente kwa kejeli na utani kuwa Jina la Vivient Leyenda lafaa kuitwa "SISY" akimaanisha aitwe "dada" - Ikumbukwe kuwa Serikali ya Rais Magufuli iliingia madarakani mwaka 2015 na kauli mbiu kuu mbili HAPA KAZI TU na TANZANIA YA VIWANDA - Hongera sana DC wangu Kasesela, kwa kuzindua kiwanda hiki, mimi nakuelewaga sana tu, sema hetazi ndio huwa wananichonganisha nawe. 😠😠- Uongozi unaoacha alama, #MATAGA Hakika DC wangu wewe ni #MATAGA Tanzania ya Viwanda.