Haki miliki ya picha Reuters

Tamasha la Met Gala, tukio lenye faida kwa Taasisi ya mavazi -Costume Institute at the Metropolitan Museum ya Art in New York, hutajwa kama moja ya tukio kubwa kabisha duniani la fasheni.

Linafahamika kwa orodha yake ya majina ya wageni maarufu wanaoalikwa , kushiriki ni gharama kubwa na zaidi ya yote nguo zinazovaliwa ni za ghali mno kulingana na mada ya mwaka.

Mwaka huu, mada hiyo ilikuwa ni Camp: Waraka kuhusu mitindo ya mavazi - inayoendana na onyesho lijalo katika katika Met, picha zilipigwa kwa kuzingatia inshailiyoandikwa na mpigapicha Susan Sontag mwaka 1964 iliyofahamika kama - Notes on Camp.

Hivyo basi Mavazi ya mwaka huu , sawa na onyesho yatazingatia "iujasiri, uchekeshaji , mtindo wa uandishi wenye vichekesh vya vibonzo , sanaa ya mtu mwenye kuigiza utunzi wa mwtu mwingine , kitu ambacho si halisi, maigizo na kuonyesha mambo kwa mtindo wa kupita kiasi ".

Na kumuonyesha kila mshiriki jinsi mambo yanavyopaswa kufanyika mwanzo kabisa alikuwa ni muimbaji Lady Gaga, aliyewasili akiwa ametinga gauni la rangi ya waridi linalopeperuka haikuonekana hivyo alipoingia.

Haki miliki ya picha AFP Image caption Lady Gaga, mmoja wa washereheshaji wa tukio ,akiwasili akiwa ametinga gauni lake la rangi ya waridi linalopepea

Haki miliki ya picha AFP Image caption Ambalo lilifungua kufichuliwa kwa gauni jeusi, vazi lake la pili ...

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Ambalo pia lilifuatiwa na vazi la tatu la waridi iliyokolea lililoubana mwili wake

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption ...Ambayo aliitoa kuonyesha vazi lake la mwisho

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Serena Williams, ambaye alikuwa mshereheshaji mwenza, aliwasili katika vazi hili la rangi ya manjano lenye maua lililoshabihiana na raba zamazowezi za Nike

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Ni kwanini uvae kofia moja, unaweza kuvaa nne kama Janelle Monae

Haki miliki ya picha Reuters Image caption Mchezaji Filamu wa Kenya Lupita Nyong'o akitabasamu mbele ya kamera

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Mchezaji filamu Michael Urie aliamua kuwa na mionekano miwili kwa wakati mmoja

Haki miliki ya picha Reuters Image caption Wakati huo huo muigizaji filamu Ezra Miller, alionyesha sanaa ya vipodozi ya aina yake iliyowashangaza wengi

Kenya: Jaji wa mahakama ya juu zaidi kuchunguzwa

Haki miliki ya picha Reuters Image caption Katy Perry, nae aliamua kuvaa mishumaa

Haki miliki ya picha Reuters Image caption Familia inayoonyesha maisha yake halisi kwenye TV ya Kardashiansiliingia kwa kishindo kwenye tamasha la mwaka huu

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Hawa ni wanandoa wapyaPriyanka Chopra na Nick Jonas, ambao wanasemekana kuwa mara ya kwanza walikutana kwenye tukio kama hili la Met Gala mnamo 2017

Haki miliki ya picha AFP Image caption Walifuatiwa kwenye zullia jekundu na kaka mkubwa wa Nick Joe na mkewe mpya, ambaye ni nyota wa filamu ya Game of Thrones Sophie Turner

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Mchezji filamu nyota katika Bollywood Deepika Padukone ''alitokelezea'' na gauni hili la mtindo wa Barbie la rangi ya waridi

Haki miliki ya picha AFP Image caption Laverne Cox aliingia ukumbini na gauni jeusi la hariri na vipodozi vilivyokolezwa

Haki miliki ya picha Reuters Image caption Mshereheshaji wa tatu ni Harry Styles, ambaye alivalia vazi hili jeusi lenye suruari inayopandishwa juu

Haki miliki ya picha Reuters Image caption Alessandro Michele, jumba la fasheni la Gucci alitinga namna hii

Image caption Muimbaji Billy Porter aliingia na kufungua mabawa yake mbele ya umati uliohudhuria tamasha

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption mmilikiwa wa ukumbi wa maigizo Jordan Roth alijigeuza ghafla kuwa jumba la maigizo

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Celine Dion, ambaye tunaweza kusema ni malkia halisi wa 'camp', hakuwakatisha tamaa waliomuona kwa vazi hili

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Mchezaji filamu Jared Leto wazi alidhihirisha kuwa vichwa viwili ni bora kuliko kimoja

Haki miliki ya picha AFP Image caption Huku mchezaji filamu Yara Shahidi akitoka na vazi hili la manyoya...

Picha zote na za hati miliki