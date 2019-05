How to get to Town (Posta) from Mbezi Mwisho.

Mbezi Mwisho - Ubungo = 2,000 Bajaji

Ubungo - Mwenge = 2,000 Bajaji

Mwenge - Makumbusho = 1000 Bajaji

Makumbusho - Posta = 3000 Bajaji

TOTAL = 8,000/=#MvuaZaMasika #MvuaZaDaresSalaam #MvuaDar pic.twitter.com/uI8na5Do84