Madai: Maisha ya Zimbabwe sasa ni magumu zaidi hata yalivyokuwa wakati wa utawala wa Robert Mugabe, hiyo ni kwa mujibu wa Fadzayi Mahere wa chama cha upinzani cha MDC.

Je madai haya yana ukweli wowote kuwa miezi ya hivi karibuni uchumi umekuwa mbaya zaidi?

Kwa sababu hata wakati wa uongozi wa Mugabe kuna kipindi hali ya kiuchumi ilikuwa mbaya zaidi.

Upande wa upinzani nchini Zimbabwe umewataka watu waandamane juu ya hali mbaya ya kiuchumi katika taifa hilo, serikali imeshutumiwa kwa kushindwa kufanya kazi yake.

Tangu mwaka 2017, Zimbabwe imekuwa chini ya utawala wa rais Emmerson Mnangagwa, baada ya jeshi kumuondoa kwa Robert Mugabe baada ya kutawala kwa kipindi cha muda mrefu .

Tumepima utofauti huo kwa kuangalia viashiria vya uchumi vya taifa vya maisha ya raia wa Zimbabwe kuwa wako kwenye hali mbaya sasa zaidi ya walivyokuwa kabla ya Mnangagwa kuingia madarakani.

Hii inaweza kuchukuliwa kama ufinyu wa ajira na mishahara kwani biashara imekuwa ya mashindano katika nyakati ngumu za kiuchumi.

Licha ya takwimu iliyokadiriwa ya mwaka 2019 iko chini kidogo ya ile ya 2017, amabayo ndio ilikuwa mwaka wa mwisho madarakani wa raisi Mugabe.

Pamoja na kuwa raia wa Zimbabwe wanaweza kuwa wanakabiliana na changamoto ya kushuka kwa takwimu hiyo ya hivi karibuni, si rahisi kujadili takwimu kutokana na hali kuwa mbaya zaidi hivi leo kuliko ya uongozi uliopita.

Hata hivyo, hatua nyingine muhimu haina budi kuchukuliwa juu ya hali ya uchumi ambayo ni hatua nyingine ya uwekezaji katika biashara.

Uchumi umeshuka kwa kasi tangu mwaka 2017. Ambapo katika asilimia ya thamani ya uchumi, ilikuwa takribani mara tatu juu zaidi ya takwimu iliyokadiriwa ya mwaka 2019.

Serikali ya Zimbabwe bado inalaumu vikwazo vya kimataifa ambavyo vimekuwepo tangu mwaka 2002 vikiharibu uchumi wa nchi hiyo.

Hivi vikwazo vimekuwa vikilenga maafisa wa ngazi za juu na wenye makampuni, huku Marekani ikisema haitaiondolewa vikwazo Zimbabwe mpaka pale itakapooona mabadiliko ya kisiasa mbadala nchini humo.

Raia wa Zimbabwe wamekuwa na mtazamo tofauti juu ya hali ya uchumi nchini humo, huku mfumko wa bei ukiwa unawaathiri maisha yao ya kila siku kuliko ukuaji wa jumla au uwekezaji wa takwimu.

Mwishoni mwa mwaka 2017 ambapo Mugabe aliondolewa madarakani, kiwango cha mwaka cha mfumuko wa bei ambacho ni kiwango cha kupanda bei takribani asilimia 5.

Mfumuko wa bei umebaki chini mpaka kuelekea mwishoni mwa mwaka 2018, lakini imepanda kwa kasi mwanzoni mwa nusu mwaka 2019, kufikia kiwango cha mwaka cha asilimia 176 mwezi Juni.

Hiki ni kipimo cha bei ya jumla ya watumiaji katika uchumi.

Kama hali hii haitazingatiwa katika bei za chakula, basi hali itazidi kuwa ngumu.

Takwimu zilizotolewa na Umoja wa Mataifa ya mfumuko wa bei za vyakula ya mwaka iliyotolewa mwezi Juni mwaka 2019 ilipimwa huku ikionesha kupanda na kufikia asilimia 250.

Hivyo gharama za vyakula katika masoko imeongezeka, huku upatikanaji wa mafuta ukiwa mdogo na pensheni za watu kuwa hazina thamani hivi sasa.

Shirika la chakula duniani (WFO) limeomba ufadhili wa chakula , kwa kile kinachosemwa kuwa 'janga kubwa la njaa'

Inasemekana kuwa watu wa Zimbabwe waliathirika kwa kiasi kikubwa na kimbunga cha Idai walichokabiliana nacho mwezi Machi, huku ukame ukiathiri baadhi ya sehemu za nchi hiyo na kupelekea 'uchumi kushuka'

Serikali ya nchi hiyo imeanzisha pesa mpya ya nchi hiyo baada ya takribani kumi ya kutegemea pesa ya Kimarekani.

Has Zimbabwe seen worse?

Despite the current gloomy economic environment, there were periods under Mr Mugabe's years in power that were far worse.

In 2007-09, the country went through a period of extreme hyperinflation that made the local currency worthless.

At one point in 2008, the annual inflation rate was over 500 billion percent according to the UN, and there was also high unemployment.

"In 2008, there was little food on the shelves. It was much worse on the ground than it is now," says the BBC's Shingai Nyoka in Harare.

There was widespread unrest and a government crackdown that saw large-scale killings and arrests by security forces.

"Mr Mugabe inherited a stable functioning economy that for the first 15 years of his rule he built on, creating a thriving black middle class," says Ms Nyoka.

"But the last two decades of his rule ruined the economy. In its two years in office, the current government is still trying to resolve legacy issues from Mr Mugabe's rule."

What is the government saying?

Since the new government came into power it has undertaken a number of austerity measures - cutting spending, reducing some public sector wages and introducing new taxes - which it says are to get the economy back on track.

It has also said it is "open for business" after years of international isolation and high spending under Mr Mugabe.

It says the reforms are necessary to create an environment favourable for investors to create jobs.

But Zimbabwean economist Godfrey Kanyenze says the current government's austerity policies have "spawned chronic high inflation and impoverished the majority of Zimbabweans".