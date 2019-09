Wangereza wanamsemo: the universe conspires for u to achieve ur destiny. Leo Feleshi J kanivua uwakili wakati nilikuwa sipo Mahakamani. Hajanipa notice ya malalamiko dhidi yangu na wala kunipa muda wa kujitetea. Pengine Siasa na si Mahakama ndio italeta mabadiliko.😉#tutafakari