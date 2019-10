🚨 @Nasty_CSA , @burnaboy , @PrinceKaybee_SA , @TeniEntertainer , @ToofanOfficiel & @harmonize_tz

will battle it out for The Best African Act at the 2019 MTV EUROPEAN MUSIC AWARDS. See you in Seville 3 Nov! 💃🎉 #MTVEMA pic.twitter.com/L6JiFY1GK1