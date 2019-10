A selection of photos from across Africa and of Africans elsewhere this week:

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Siku ya Jumapili shabiki mmoja wa polo nchini Afrikakusini anaonekan akivalia kofia kubwa zaidi

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption ... Akitazama Afrika Kusini ikiishinda Zambia 7-6.

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Ushindi mwengine mkubwa kwa Afrika Kusini katika robo fainli ya kombe la dunia dhidi ya Japan...

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Matokeo ya mwisho yalikuwa Afrika Kusini 26 Japan 3

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Wachezaji wa Liverpool raia wa Misri Mohamed Salah na mwenzake wa Senegal Sadio Mane wakisherehekea baada ya kuifunga timu ya Ubelgiji ya Genk katika kombe la vilabu bingwa siku ya Jumatano.

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption ... Uso wa Salah unaonekana uking'aa katika barabara kufuatia mvua kali katika barabara za mji wa Cairo. Siku ya Jumanne waziri mkuu amesema kwamba shule zitafungwa kufuatia mvua hiyo isiosita kunyesha.

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Mvua pia iliathiri mji wa kibiashara wa Nigeria Lagos siku ya Jumapili.

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption wapiga kura walipiga foleni waiuzunguka uwanja wa kandanda katika mji wa Botswana Gaborone kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa taifa hilo siku ya Jumatano

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption ... Siku moja kabla mfuasi wa chama tawala naonekana akibeba picha ya rais Mokgweetsi Masisi. Chama chake kimekuwa madarakani tangu 1966 lakini wachunguzi wanasema kwamba ni uchaguzi wenye ushindani mkubwa zaidi katika historia ya taifa hilo

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Wanawake nchini Guinea wanabeba mabango yanayosema Udikteta wako unaua maisha yetu ya baadaye, huku wakiandamana dhidi ya mauaji ya waandamanaji na muhula wa tatu wa rais Alpha Conde.

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Siku ya Jumatano , rais wa Urusi Vladimir Putin anakaribisha mkuu wa serikali ya mpito ya Sudan jenerali Abdel Fattah al-Burhan, katika mkutano wa Urusi kuhusu Afrika. Baadaye alifutilia mbali deni la $20bn barani Afrika.

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Piramidi za Gizza ni ndefu katika mji wa Cairo

Pictures from AFP, Getty Images and Anadolu Agency