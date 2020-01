Haki miliki ya picha AFP Image caption Katika filamu hiyo, Yesu anamleta nyumbani mpenzi wake wa jinsia moja kukutana na familia yake

Hakimu mmoja nchini Brazil ameamuru shirika la Netflix kuondoa mara moja filamu inayomuigiza Yesu kama mpenzi wa jinsia moja mtandaoni.

Filamu hiyo inayofahamika kama The First Temptation of Christ, ilisababisha hasira miongoni mwa mashabki wa kikiristo nchini humo.

Watu milioni mbili walitia saini ombi linalopinga filamu hiyo huku watu wakitoa maneno makali dhidi ya kampuni hiyo mwezi uliopita.

Wakati hakimu anatoa uamuzi huo dhidi ya kampuni ya Neflix, alisema: "Uhuru wa kujieleza una mipaka".

Hata hivyo, marufuku hiyo ni ya muda wakati uamuzi wa mwisho unasubiriwa.

Kwanini filamu hiyo imesababisha ghadhabu?

Filamu hiyo ambayo ilipeperushwa hewani kama kipindi maalum cha Krismasi, ilitengenezwa na kundi moja la wachekeshaji la Porta dos Fundos katika mtandao wa YouTube nchini Brazil.

Idadi kubwa ya Wakristo wenye msimao mkali walighadhabishwa na kile kilichojitokeza kama Yesu akimleta nyumbani yule aliyesemekana kuwa mpenzi wake wa kiume ili kukutana na familia yake.

Mkesha wa Krismasi, kundi moja lilivamia ofisi ya wasanii wa Porta dos Fundos iliyopo Rio de Janeiro kwa kuirushia mabomu.

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Kundi la wasanii wachekeshaji la Porta dos Fundos wakipokea tuzo za kimataifa

Mwanamume mmoja aliyeshukiwa kuwa miongoni mwa waliovamia ofisi hiyo amekimbilia Urusi na shirika la kimataifa la usalama la Interpol liko mbioni kumtia mbaroni.