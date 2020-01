توفي الان المواطن المصري الأمريكي مصطفى قاسم والمحكوم عليه في قضية فض رابعة نتيجة الإضراب عن الطعام. سجين آخر تقتله الزنازين.

Mostafa Qassem, an American Egyptian, is yet another prisoner to die in Sis's prison. He died from a strike. #dead_in_prison pic.twitter.com/rkCTjhsYeP