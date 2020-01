للأسف الشديد اللبوة ماتت. اللبوه التانية مستجيبة للأدوية. والأسد كويس.



I regret to inform you that the sick female lion has died. The other female is getting better and the male is OK.#اسود_حديقة_القرشي pic.twitter.com/733pIKW66t