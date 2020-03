View this post on Instagram

🇺🇸 I LOVE YOU MORE LOS ANGELES❤ 🇺🇸.... ZURICH!!! SWITZERLAND!!!!🇨🇭 Make sure you get your early tickets for the launch of my EUROPE TOUR this weekend March 6th, so that together we can write a History! #SOLDOUT #SIMBAinLA #SIMBAinLosAngeles #WCB4LIFE #AfroBeats #JEJE #DiamondPlatnumzEuropeTour