Mafua 'yanayoweza kuwa janga' yaibainika Uchina

Wanasayansi wameandika katika jarila la ' Proceedings of the National Academy of Sciences' kuwa hatua za kukabiliana na virusi hivi vya nguruwe ni kufuatilia kwa karibu wafanyakazi wanaofanya kazi katika viwanda vya nguruwe na utekelezaji ufanyike kwa haraka.