Fahamu athari za kuangamia kwa wanadamu

''Miji yetu itaangamia, misitu itamea na madaraja yataanguka. Na baadaye asili yetu itaozesha kila kitu'', anasema Alan Weisman, mwandishi wa kitabu cha The World without us, kilichochapishwa 2007 na ambacho kinaangazia ni nini kitakachofanyika iwapo binadamu atatoweka duniani.