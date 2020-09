Uchaguzi Tanzania 2020: Fahamu mambo yanayochochea watu kukimbilia ubunge

Je, nini chanzo cha watu kukimbilia siasa hasa nafasi ya ubunge?

Mtumishi mmoja wa umma ambaye kwa sasa yuko masomoni barani Ulaya amemwambia mwandishi wa makala haya, "Mifano ni mingi, hebu tulitazame suala la pesheni ya mbunge just in five years (kwa miaka mitano). Tukiwaangalia Maprofesa nchini Tanzania wanalipwa mshahara takribani milioni 6 kwa mwezi lakini hawawezi kufikia pensheni hiyo asilani. Uprofesa wao watafanyia kazi miaka 30 hivi na hawatoweza kuambulia hata robo ya pensheni wanayopata wabunge. Wafanyakazi nchi hii hawapati maslahi makubwa kama wanayopata wabunge katika kipindi chao. Wafanyakazi na sekta nyingine hawana makazi ya kudumu, bima za afya za uhakika, mazingira ya kazi ni magumu."