Robert Trump: Kaka mdogo wa Rais Donald Trump afariki dunia hospitalini

Katika kitabu chake cha mwaka 1987 The Art of the Deal, ( au Sanaa ya mkataba) Donald Trump aliandika kwamba "Robert anaelewana na karibu kila mmoja, jambo ambalo ni zuri kwangu kwasababu wakati mwingine inanibidi niwe mtu mbaya ".

Hivi karibuni alikwenda mahakamani kwa azma iliyofeli ya kutaka kusitishwa uchapishaji wa kitabu cha mpwa wake Mary Trump ambacho kinaelezea yote kumuhusu Rais kinachoitwa - How My Family Created the World's Most Dangerous Man