Dada wa Trump amesema kaka yake ni muongo, ''hana maadili'', mazungumzo ya siri yamebainishwa

'Alifanyiwa mtihani na mtu'

Moja kati ya madai ya Mary Trump kwenye kitabu -Too Much and Never Enough: Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man' ni kwamba mjomba wake alimlipa rafiki yake ili amfanyie mtihani ili aweze kuingia chuo kikuu.