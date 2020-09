Tetesi za Soka Ulaya Jumamosi 19.09.2020: Bale, Dembele, Mendy, Telles,Traore, Brewster

Baadhi ya wachezaji wa Real Madrid wanadai kuridhishwa na hatua ya kuondoka kwa mshambuliaji wa wa kimataifa wa Wales Gareth Bale kuhamia Tottenham kwa mkopo. (AS - in Spanish)

Manchester United wameafikiana na Porto kumhusu beki wao Alex Telles and the 27- sasa kiungo huyo wa kimataifa wa Brazil anaweza kusaini mkataba wa miaka mitano na klabu hiyo. (RMC Sport - via Mirror)