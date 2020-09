Jinsi familia tatu za Kenya zilivyotawala siasa za Kenya, je kutakuwa na mabadiliko?

Hata hivyo, mambo yalibadilika baada ya uhuru. Katika kitabu chake, Not yet Uhuru, Odinga anaeleza kuwa kwa Wakenya wengi, uhuru ulikuwa bado haujapatikana kwa sababu mkoloni mpya alikuwa amechukua nafasi ya mwingine.

Daniel Moi alipotarajiwa kumrithi Jomo Kenyatta

Mfumo wa vyama vingi

Baada ya kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi nchini Kenya, Raila Odinga alirudi Kenya na kujiunga na Forum for the Restoration of Democracy (FORD, wakati huo ikiongozwa na babake, Oginga Odinga).