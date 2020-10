Hatice Cengiz: Mchumba wa Jamal Khashoggi amshtaki mwanamfalme wa Saudia Mohammed Bin Salman kwa mauaji ya mwandishi huyo

Khashoggi alikuwa mkosoaji mkubwa wa serikali ya Saudia na alikuwa akiishi mafichoni nchini Marekani, mara kwa mara akiliandikia gazeti la The Washington Post.

Kundi la kupigania haki za kibinadamu la, Democracy for the Arab World Now (Dawn), linasema kwamba operesheni zake ziliathirika.