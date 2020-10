Matokeo ya uchaguzi Tanzania 20202: Je,upinzani utakuwa na nguvu licha ya uwakilishi finyu bungeni?

Baada ya kuanguka kwa Dola ya Urusi na kubomolewa kwa Ukuta wa Berlin, mwanasayansi ya siasa mashuhuri duniani, Yoshihiro Francis Fukuyama, aliandika kitabu kilichoitwa The End of History. Hoja yake kubwa ilikuwa kwamba baada ya kuanguka kwa Ukomunisti, dunia sasa itabaki na mifumo miwili tu ya kudumu; Soko Huria na Demokrasia. Hakutakuwa na mfumo mwingine.

Baada ya matokeo ya Uchaguzi Mkuu wa Tanzania wa mwaka huu ambayo yanaendelea kutolewa, ni rahisi kuandika taazia ya mfumo wa vyama vingi nchini. Pengine Fukuyama -kama angekuwa Dar es Salaam au Mwanza, angeweza kuandika kitabu na kukiita The End of Multipartism in Tanzania, lakini, kwa mara nyingine, asingekuwa sahihi sana.