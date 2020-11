Lucy Lameck: Mwanaharakati wa Tanzania ambaye barabara ya Ujerumani kupewa jina lake

Harakati zake katika TANU

Katika kitabu cha 'Nyerere and Africa: End of an Era', mwandishi Godfrey Mwakikagile anaeleza, "tawi la TANU Moshi lilipofanya mkutano wake wa kwanza, mmoja wa wahudhuriaji alikuwa ni mwanamke kijana aliyeitwa Lucy Lameck".