David Beckham: Nyota aonekana amezeeka haraka - kunani?

Chanzo cha picha, Mark Pengelly/Malaria No More UK

Zaidi ya watu 400,000 walifariki kutokana na ugonjwa huo 2019 kulingana na shirika la Afya Duniani WHO.

Tangazo hilo lililofanywa na Charity of Malaria No More Uk limetengenezwa hali ya kwamba linawashinikiza watu kote duniani kuendelea na juhudi za kuangamiza ugonjwa huo kabisa.