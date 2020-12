Kuvunjika kwa ushirikiano wa Tshisekedi na Kabila kuna maana gani?

Ili kushinda dhidi ya aliyekuwa mpinzani wake katika Uchaguzi Mkuu wa mwaka 2018 nchini humo, Martin Fayulu, Tshisekedi aliunda ushirikiano wa vyama vya upinzani uliojulikana kwa jina la Cap for Change (CACH) ambao uliungana na chama tawala cha FCC cha Kabila huku kufanikisha lengo hilo.

Ndiyo sababu, kuna minong'ono ndani ya DRC kwamba Tshisekedi na akina Bemba tayari wameanza kumtongoza kiongozi wa chama cha Alliance for Democratic Forces of Congo and Allies (AFDC-A), Modeste Bahati Lukwebo - ambacho ni mojawapo ya ngome za FCC ambayo kimsingi nayo ni muunganiko wa vyama tofauti.