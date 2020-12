Msikiti uliopewa jina la 'Yesu Kristo' wavuta hisia za wengi mitandaoni

Msikiti ambao umejengwa kwenye ardhi iliyokuwa kwenye mgogo eneo la Kaloleni katika Kaunti ya Kisumu unaitwa 'Msikiti wa Yesu Kristo mwana wa Maria ( The Mosque of Jesus Christ the son of Mary)