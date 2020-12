Tetesi za soka Ulaya Jumatano 30.12.2020: Messi, Wijnaldum, Isco, Lloris, Costa, Alli, Alonso, Capello

Arsenal wanamlenga mshambuliaji wa Real Madrid Isco, 28, wakati dirisha la uhamisho la mwezi Januari litakapofunguliwa. The Gunners, ambao wanataka kumsaini mchezaji huyo kwa mkopo wanakabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa sevilla.. (AS, via Metro)