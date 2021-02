Lil Uzi Vert: Mwanamuziki wa Marekani ajipandikiza almasi yenye thamani ya '$24m' katika paji lake la uso

Lil Uzi Vert alizua hisia kali miongoni mwa mashabiki wake kote duniani alipochapisha video inayoonesha muonekano wake mpya na kuandika katika mtandao wa instagram ''Urembo ni Uchungu''{ Beauty is Pain}.

Lil Uzi alijipatia umaarufu baada ya kutoa wimbo wake wa Luv is Rage mwaka 2015.

Nyimbo nyengine zilizomfanya kuwa maarufu ni pamoja na wimbo wake wa kwanza Money Longer ambao aliutoa mwaka 2016., You was Right, Gucci Mane, Bad na Bouje iliokuwa katika nafasi 100 katika chati za Billboard nchini Marekani mbali na Tour Life iliomshindia tuzo ya MTV kwa kuwa wimbo bora katika majira ya joto.