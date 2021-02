Mtazamo wa wanaume 'bahili' na sikukuu ya Valentino

Mwangi Maina pia ni muasisi wa mtandao wa Tutaoa Tukitaka (We Will Marry When We Want), ambao ni mtandao wa vijana wasio na haraka ya kufunga pingu za maisha. Na anasema sababu kubwa ya vijana wengi kutokuwa na haraka ya kuoa ni gharama kubwa inayohusishwa na mahusiano.