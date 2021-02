Tetesi za soka Ulaya Jumapili 14.02.2021: Kounde, Haaland, Laporte, Bremer, Neuhaus, Balogun, Ziyech, Raphinha

Mkurugenzi wa michezo wa Sevilla, Monchi amesema kiungo wa kati wa Real Madrid Isco,28- anayetolewa machi na Arsenal, ana mpango wa kuelekea Bernabeu msimu huu wa joto. (Estadio Deportivo, via Four Four Two)