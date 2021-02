Kardashian 'awasilisha ombi kutalikiana na Kanye West'

Mara ya kwanza Kim kuwa maarufu ni mwaka 2007 kama nyota wa kipindi cha televisheni kinachoonesha maisha ya uhalisia kuhusu familia yake cha 'Keeping Up With the Kardashians' ambacho bado kimeendelea kuwa maarufu huku mfululizo wa kipindi hicho kwa mara ya 21 na wa mwisho kikiwa kitaanza kupeperushwa hewani mwaka ujao.