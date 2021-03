Mahojiano ya Oprah kwa Harry na Meghan: Je ni kwanini familia ya Kifalme Uingereza inaitwa 'Kampuni'?

Familia ya ya kifalme nchini Uingereza mara nynegine inaitwa

Meghan Markel alirejelea mara kadhaa neno 'The Firm'{ kampuni} alipokuwa akizungumzia maisha yake na matatizo aliyokumbana nayo Windsor.

Lakini je nini chimbuko la neno hilo?

Kuna dhana tofauti kuhusiana na chimbuko lake.

Nani ni sehemu ya "Kampuni"

Maana iliyotolewa na Meghan

Kundi hilo linajumuisha Mwanamfalme Charles na mke wake Camilla, Duchess of Cornwall; Mwanamfalme William na mke wake Kate Middleton, Duchess of Cambridge; Mwanamfalme Edward na mke wake Sophie, Countess of Wessex; Binti Mfalme Anne na Malkia mwenyewe.