Mfereji wa Suez nchini Misri umezibwa na meli kubwa ya mizigo

Dakika 23 zilizopita

Meli hiyo kwa jina The Ever Given, ilisajiliwa Panama, ilikuwa inaelekea mji wa bandari wa Rotterdam nchini Uholanzi kutoka China na ilikuwa inapata upende wa kaskazini kupitia mfereji wa Suez kuelekea Mediterrania.