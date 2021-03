Kampuni ya Nike yawasilisha kesi kwa madai ya kuhusishwa na 'Viatu vya shetani'

Dakika 40 zilizopita

Viatu vya rangi nyeusi na nyekundu "vilivyotolewa" na kampuni ya MSCHF Jumatatu, kulikwenda sambamba na uzinduzi wa nyimbo mpya ya mwanamuzi Lil Nas X ya Montero ya (Call Me By Your Name), ambayo ilitolewa kwa mara ya kwanza kwenye mtandao wa YouTube Ijumaa iliyopita.