'Viatu vya shetani' kuondolewa dukani baada ya makubaliano ya kisheria na Nike

Saa 1 iliyopita

Viatu vya rangi nyeusi na nyekundu "vilivyotolewa" na kampuni ya MSCHF Jumatatu, kulikwenda sambamba na uzinduzi wa nyimbo mpya ya mwanamuzi Lil Nas X ya Montero ya (Call Me By Your Name), ambayo ilitolewa kwa mara ya kwanza kwenye mtandao wa YouTube siku chache zilizopita.