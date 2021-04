Ramadhan yaanza maeneo tofauti duniani licha ya vikwazo vya corona

Dakika 33 zilizopita

Ramadhan inapoanza Aprili 13, baadhi ya jamii za Kiislamu watakabiliwa na changamoto ya kutekeleza tamaduni zao kutokana na vikwazo visome Muslim communities will find their traditional practises affected by restrictions to stop the spread of coronavirus.