Iran yasema shambulio limeuharibu vibaya mtambo wake wa nyuklia

Dakika 22 zilizopita

Je uharibifu huo ni wa kiwango gani?

Mgogoro wa nyuklia wa Iran: Ya msingi

Maafisa wa Marekani wa kiintelijensia wameliambia gazeti la New York Times kuwa mlipuko mkubwa umeharibu kabisa mtambo wa nyuklia uliokuwa unatoa mashine katika kituo cha chini.

