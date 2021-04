Rwanda: Manusura wa mauaji ya kimbari wanaoishi nyumba moja na 'waliotekeleza mauaji'

Dakika 47 zilizopita

Wanaishi katika kijiji cha Nyamiyaga eneo la Nyanza katika nyumba ambazo zinafahamika kama 'Two in One' zilizojengwa na serikali kwa wasiojiweza.