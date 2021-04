Thomas Lubanga: Aliyekuwa mkuu wa waasi ataka uchunguzi kufanywa kuhusu mauaji ya Ituri

Aliyekuwa kiongozi wa waasi wa Union of Congolese Patriots, UPC, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, Thomas Lubanga, ametoa wito kwa jamii ya kimataifa kuingilia kati mzozo unaoendelea mashariki mwa Congo, akitaja mauaji yanayoendela kama mauaji ya kimbari.

Uhusiano wa mapigano na maliasili

Historia ya vita

Mojawapo ya makundi yanayohusika na mashambulizi katika eneo hilo ni kundi la CODECO(Cooperation for the Development of Congo) ambalo limeshtumiwa na makundi ya kutetea haki za binadamu kwa kuchimba madini ya eneo hilo kinyume cha sheria .