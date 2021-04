Mzozo wa Chad: Jeshi lakataa kufanya mazungumzo na waasi kufuatia kifo cha Idriss Deby

Dakika 23 zilizopita

Waasi hao wanaojulikana kwa jina Front for Change and Concord in Chad (FACT),walifagia eneo la kaskazini siku ya uchaguzi wakitaka bwana Deby kusitisha uongozi wake wa miaka 30.

media captionHere's what you need to know about Mahamat Déby, the new leader of Chad