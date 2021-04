Magereza ya Vifo: Magereza ya Abu Ghuraib nchini Iraq, Abu salim -Libya na Carandiru -Brazil yalifahamika kama 'mwisho wa maisha'

Dakika 59 zilizopita

Abu ghuraib - Iraq

Gereza hili lilikuwa viungani mwa mji wa Baghadd nchini Iraq Located on the outskirts of Baghdad. Gereza la Abu Ghraib lilijipata katika umaarufu ulimwenguni kwa sababu mbaya baada ya kubainika kuwa vikosi vya usalama vya Marekani viliwatesa wafungwa kwa kinyama